Personale sanitario: "Lavarsi le mani previene infezioni"

PERUGIA – Mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani e rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo: è questo l’obiettivo principale della campagna “Salva vite: igienizza le mani” che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove ogni anno il 5 maggio. Il tema della campagna per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2024 è: "Promuovere la conoscenza tra gli operatori sanitari e lo sviluppo delle loro capacità attraverso una formazione professionale, innovativa e di impatto, sulla prevenzione e il controllo delle infezioni, inclusa l’igiene delle mani per ridurre la diffusione di patogeni pericolosi nel contesto dell’assistenza sanitaria". L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha preso parte a questa iniziativa globale con un video rivolto agli operatori sanitari e ai cittadini, per continuare la sensibilizzazione sull’igiene delle mani e per ridurre le infezioni associate all’assistenza sanitaria.

"Nel video – spiega Antonella Mencacci (nella foto) direttrice del laboratorio di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – abbiamo mostrato come si svolgono le analisi microbiologiche per rilevare batteri presenti sulle mani e sulle superfici di oggetti comuni come pc, smartphone o sulle maniglie delle porte. Il lavaggio delle mani è fondamentale per la prevenzione delle infezioni acquisite in ospedale e, in generale, delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria".