Perseguita l’ex compagna Minacciata in pizzeria, donna difesa dagli amici

Sembrava una rissa tra una decina di persone quella per cui la polizia era stata chiamata a intervenire domenica 26 marzo all’esterno di una pizzeria del centro, in realtà erano i clienti di un tavolo intervenuti a difesa di un’amica minacciata dall’ex compagno, che aveva fatto irruzione nel locale. In seguioto agli accertamenti, da cui è emerso che l’uomo non aveva accettato la fine della relazione e quindi perseguitava da qualche mese l’ex fidanzata, per un 37enne della provincia ternana sono scattati gli arresti domiciliari. Gli agenti intervenuti in piezzeria avevano verificato che in realtà non vi era stata alcuna rissa, ma che i clienti seduti ad un tavolo erano dovuti intervenire in difesa di una loro amica perché il suo ex compagno, appunto, aveva fatto più irruzioni nel locale per minacciarla. Alla vista della polizia il protagonista si era allontanato ma la vittima ha riferito di subire già da qualche mese le condotte persecutorie dell’ex compagno. In particolare da quando lei aveva deciso di interrompere definitivamente la relazione, lui si era reso responsabile di continue minacce, messaggi, appostamenti e pedinamenti, tanto da costringerla in uno stato perenne di ansia epaura, impedendole il normale svolgimento della vita quotidiana. Su richiesta della procura il gip ha quindi emesso nei giorni scorsi la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del responsabile. E’ accusato dei reati di maltrattamenti verso familiari, commessi in pregiudizio della ex compagna nel corso della convivenza, e di atti persecutori aggravati.