Pergamena e festa per i cento anni di Maddalena

SPOLETO – La vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti ha incontrato la signora Maddalena Caroppo in occasione del suo centesimo compleanno. "Come sempre cerchiamo di condividere la gioia dei nostri concittadini che raggiungono un traguardo di vita così importante – sono state le parole della vicepresidente Coltorti – È stato un vero piacere portare gli auguri dell’amministrazione comunale e della città alla signora Maddalena, condividere con lei e con la figlia Annarita una giornata come questa". Nata a Cuneo, dove ha frequentato la scuola elementare, si è trasferita con la famiglia a Spoleto all’età di dodici anni dopo aver vissuto a Torino e a Brindisi per via del lavoro del padre, agente di custodia. Studiosa e appassionata di libri fin da ragazza, la signora Maddalena ha svolto il lavoro di sarta per tantissimi anni. Alla neo-centenaria donata una pergamena del Comune.