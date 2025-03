“Perestrojka e Pancake”, Daniele Gattano al Sanfra

L’ironia di Daniele Gattano per il nuovo spettacolo della stagione Sanfra: ecco “Perestrojka e Pancake” (nella foto), in scena sabato alle 21 all’Auditorium San Francesco al Prato. Conosciuto dal grande pubblico in tv, a Colorado, Le Iene o su Comedy Central, Gattano è ripartito con un nuovo tour di stand up comedy nei teatri con uno show dove parla di tutti, "patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi nel 2025 coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme. Se non è avanguardia questa.." dice con ironia l’artista che vuole fotografare una realtà sempre più contraddittoria e difficile da dominare, senza però rinunciare a una risata che si fonde a una condivisione di riflessioni e punti di vista. Ad accompagnare Daniele Gattano sul palco Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto.

La stagione è promossa da Mea Concerti che annuncia anche un nuovo concerto nel cartellone: il 27 maggio all’Auditorium c’è il concerto del pianista e compositore Cesare Picco: a distanza di 50 anni presenta “The Köln Concert Variations”, un progetto speciale che rende omaggio alla storica performance del 24 gennaio 1975, esibizione leggendaria che divenne l’album di piano solo più venduto nella storia della musica occidentale, con oltre 3 milioni e mezzo di copie vendute.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne