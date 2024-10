’Per un pugno di riso’: mobilitazione in aiuto del Burkina Faso

GUBBIO – È stata presentata ieri mattina la nuova campagna di raccolta fondi dal nome "Per un pugno di riso", organizzata dall’associazione "L’Impegno" in favore della popolazione del Burkina Faso. I fondi – la raccolta è partita già da ieri – saranno poi destinati all’acquisto di barrette da circa 500 calorie, con proteine e sali minerali, una soluzione efficace e a basso costo per alleviare la malnutrizione infantile, uno dei problemi più gravosi del Paese africano. In conferenza stampa, il dottor Romano Graziani ha spiegato come "questi alimenti possono essere assimilati velocemente. Le barrette sono molto apprezzate e facili da distribuire e da conservare". Il sindaco Vittorio Fiorucci ha invece parlato di "un’operazione di elevato spessore che arriva da un’associazione che è un fiore all’occhiello sul territorio". "L’Impegno", infatti, nasce nel 2007 e, come spiega il presidente Gabriele Salciarini, svaria su diversi progetti: "Dopo i progetti relativi alla costruzione di pozzi e in campo oculistico, siamo ora lieti di lanciare questa iniziativa".