Per l’Orvietana è un pari di prestigio. Sotto di una rete, ma ci pensa Caon

SIENA 1 ORVIETANA 1

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Achy, Biancon (34’st Hagbe), Cavallari, Di Paola; Suplja (21’st Mastalli), Farneti (29’st Pescicani), Masini (21’st Carbè); Candido (9’st Ricchi); Boccardi, Giannetti. A disp.: Stacchiotti, Di Gianni, Semprini, Ruggiero. All. Magrini.

ORVIETANA (3-5-2): Rossi; Berardi (1’st Mauro), Congiu, Ricci; Paletta, Sforza, Fabri, Proia (29’st Simic), Caravaggi; Panattoni (29’st Coulibaly), Caon. A disp.: Formiconi, Bologna, Pelliccia, Darboe, Marchegiani, Esposito. All.: Rizzolo.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio (Targa di Padova – Zebini di Rovigo).

Marcatori: 39’pt Suplja (S), 18’st Caon (O)

Note: ammoniti: Berardi, Caravaggi, Rossi (O); Cavallari (S). Angoli: 6-5. Recupero: 2’+4’.

SIENA - Un punto che muove la classifica dell’Orvietana. Un pari di prestigio conquistato al Franchi contro un Siena messo sotto per larghi tratti della gara. Al 9’ minuto pericolo per il Siena, Proia mette in mezzo il pallone che prende il palo. Al 15’ Biancon di testa ci prova ma interviene il portiere avversario Rossi. Giallo per Berardi per fallo su Boccardi. Al 22’ ci prova Suplja dalla distanza, ma la palla esce di poco. Episodio dubbio al 23’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Masini viene messo in terra in area. Ci prova al 28’ l’Orvietana con il tiro di Fabri ma trova Giusti. Al 39’ arriva il primo gol di Suplja, Siena in vantaggio. Nei minuti di recupero cresce la pressione, Panattoni segna ma il gol è annullato per fuori gioco. Alla ripresa grande opportunità di Giannetti ma la palla esce di poco. Primo cambio della Robur entra Ricchi esce Candido. Al 59’ grande parata di Giusti su Proia. Continua a provarci l’Orvietana, colpisce di testa Congiu, la palla colpisce la traversa. Al 63’ arriva il pareggio degli ospiti con il gol di Caon (nella foto) che vale il definitivo 1-1.