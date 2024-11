Per la socialità dei ragazzi con autismo

TUORO SUL TRASIMENO - È iniziato il Laboratorio educativo e di socializzazione per i bambini e ragazzi con autismo. Il laboratorio è aperto nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 16 alle 18.30, è gratuito e le famiglie interessate possono contattare direttamente la Cooperativa Polis al numero 3480222568. Il progetto “Oltre il gioco“ (laboratori educativi e di socializzazione per bambini e ragazzi con autismo) ha come obiettivi principali lo sviluppo delle competenze comunicative e sociali, lo sviluppo delle abilità cognitive, la collaborazione e il lavoro di gruppo, il potenziamento della creatività e dell’ espressione personale, la promozione dell’ autonomia. In particolare, la proposta laboratoriale consiste in laboratori di abilità sociali, laboratori sensoriali, laboratori espressivi. Il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministero per le disabilità attraverso l’ Unione dei Comuni.