Per frutta e verdura c’è il divieto d’esposizione fuori dai negozi

TERNI "Agli esercenti commerciali di generi alimentari, con particolare riferimento ai venditori di frutta e verdura è vietata l’esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico, a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2023". E’ quanto si legge nell’ordinanza firmata, per conto del sindaco, dal vicesindaco Riccardo Corridore. Oltre all’ammenda verrà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per 15 giorni alla prima violazione accertata, per 60 giorni alla seconda violazione, per sei mesi alla terza violazione. "E’ notorio - si legge ancora nel provvedimento – che l’esposizione di merci o derrate alimentari e vegetali all’esterno dei negozi possono essere regolamentate eo vietate, allorquando detti prodotti sono conservati e detenuti per la loro commercializzazione in aree soggette a fenomeni di

inquinamento atmosferico".