Pediatri, bene l’Umbria "Qui non c’è carenza"

In un quadro nazionale caratterizzato dall’allarme per la mancanza dei pediatri di famiglia, in Umbria "non si registra una carenza" di questa figura professionale. Ciò è quanto emerge da un’analisi della fondazione indipendente Gimbe. Secondo lo studio, ipotizzando una media di 800 assistiti (ovvero il tetto massimo) per ogni pediatra di libera scelta, la media regionale è di 784. Sotto al dato nazionale (896) e - sottolinea Gimbe - del massimale senza deroghe (ovvero 800 assistiti per pediatra). Una buona notizia per la sanità umbra dunque, anche se a livello nazionale il quadro è complicato: mancano infatti almeno 840 pediatri in Italia e ognuno deve seguire almeno 100 bambini oltre la soglia massimale di 800 piccoli, con picchi di oltre 1.000 assistiti in Piemonte, Toscana e Provincia di Bolzano. Fondazione Gimbe parla di famiglie sempre più in difficoltà con grandi differenze regionali. In termini assoluti, la media nazionale è di 896 assistiti per medico e a livello regionale solo Umbria (784), Sardegna (788), Sicilia (792) e Molise (798) rimangono al di sotto del massimale senza deroghe.