“Pedalando“, la tappa "Impegno corale. Umbria impegnata nella ricerca"

Ha fatto tappa anche a Perugia “Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson”, la manifestazione sportiva sociale ideata per sensibilizzare sul tema del morbo di Parkinson, coinvolgendo istituzioni, associazioni e comunità locali. Un giro che dal 20 luglio scorso sta attraversando alcune regioni d’Italia, dal Veneto e fino alla Liguria, su un percorso di circa 500 chilometri con tappe nelle principali città per parlare di Parkinson e veicolare un messaggio di resistenza e di contrasto alla malattia neurovegetativa.

I ciclisti del “Movimento”, una quindicina quelli partiti ieri da Gualdo Tadino e giunti nel capoluogo regionale poco dopo le 12, insieme ad accompagnatori e volontari e ad altri ciclisti che si sono uniti loro nel tragitto, sono stati prima accolti in Corso Vannucci dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e poi sono stati ricevuti a Palazzo Donini. "Sono felice di darvi il benvenuto – ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei – L’Umbria ospiterà ad ottobre il primo G7 dedicato alla disabilità e all’inclusione e la bellissima iniziativa che portate avanti con determinazione per porre l’attenzione non solo sull’importanza della cura e della ricerca, ma anche sulla possibilità di poter continuare ad avere una vita piena nonostante la malattia, si inserisce appieno nel percorso di avvicinamento a questo straordinario evento".

L’assessore regionale alla Salute Luca Coletto, nel rivolgere un plauso a tutti i partecipanti, ha ricordato quanto sta facendo l’Umbria: "Abbiamo saputo cogliere le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha detto fra l’altro -, ottenendo un finanziamento di 1 milione di euro per un progetto di ricerca sul Parkinson, guidato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia".