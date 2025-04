Paziente semina il caos. La dottoressa si barrica

FOLIGNO (Perugia)Un’infermiera raggiunta al volto da un pugno al pronto soccorso di Terni. Una dottoressa costretta a rifugiarsi in una stanza per sfuggire alle escandescenze di un paziente che voleva fare le analisi saltando la fila a Foligno. La dottoressa ha capito che di ragionare con calma non ci sarebbe stata alcuna possibilità e allora, fallito il tentativo di dargli una spiegazione, quando il ragazzo, già conosciuto anche dalla dottoressa, ha iniziato a dare in escandescenze, ha preferito chiudersi nella stanza più vicina e chiedere l’intervento della polizia. Così ha evitato conseguenze più gravi.

Il giovane, identificato poi per un 24enne con precedenti penali per guida in stato di ebbrezza e detenzione di stupefacenti per uso personale, conosciuto in ospedale in quanto seguito per un percorso terapeutico, ha ritrovato la calma a fatica, dopo aver minacciato e tentato di venire a contatto con gli agenti. Alla fine è stato arrestato per violenza privata, danneggiamento, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura di Spoleto, è stato messo ai domiciliari.

"Sulla sicurezza e sugli accessi all’ospedale stiamo cercando di intervenire nella maniera più efficace possibile – dice Orietta Rossi che del San Giovanni Battista è la direttrice –. Abbiamo chiuso le porte dei reparti, ai quali si accede solo negli orari di visita e solo gli autorizzati possono entrare. In questo caso, l’iniziale presenza dell’accusato non ha destato sospetto, perché poteva essere un paziente destinato al servizio in intra moenia. Ma quando la dottoressa ha chiesto di verificare l’impegnativa e ha provato a spiegargli che non era quella la procedura da seguire, il ragazzo ha dato in escandescenze. A quel punto, intuendo che la situazione potesse degenerare, ha fatto un passo indietro e si è chiusa nella stanza. Episodio spiacevole, ma purtroppo negli ospedali succedono. A Foligno non troppo spesso. Nel 2024 sono stati due i casi. Ma siamo impegnati per fornire supporto psicologico al personale e formativo per prepararli al meglio a gestire queste situazioni limite".

A Terni è stato arrestato un uomo di 65 anni che, stanco della fila, ha colpito una infermiera con un pugno: arrestato.