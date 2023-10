“Pax Mundi“, la musica sacra francescana trionfa ad Assisi

Tutto pronto per la decima edizione di “Pax Mundi“, rassegna internazionale di musica sacra francescana che da giovedì a domenica trasforma i luoghi francescani in teatro d’eccezione per la musica e l’incontro con otto concerti e una messa solenne animata da tutti i partecipanti per promuovere il dialogo attraverso la musica. La rassegna porta ad Assisi 12 corali da varie parti d’Italia e del mondo, con oltre 250 partecipanti.

Pax Mundi si apre giovedì alle 21 nella Basilica Inferiore di San Francesco con il Coro di Iglesias (di Iglesias) e il Coro del Liceo Musicale Istituto “Campostrini” (Verona), in un concerti di incontro e ascolto anche intergenerazionale. Venerdì due concerti, entrambi nella Cattedrale di San Rufino. Alle 17 si esibiranno la Corale Polifonica “Magnificat” (Riesi e il Coro “Matilde Salvador” (Alghero), alle 21 sarà la volta di Læti Cantores (Salerno) e del Coro Polifonico “Agorà” (Carbonia).

Giornata intensa quella di sabato con tre appuntamenti. Si parte già dalla mattina: alle 11 nella Chiesa di San Pietro si esibiranno il Coro Armonia (Salerno) e l’Ensemble Vocale “Emozioni Incanto” (Padova). Alle 16 si prosegue nella Basilica Inferiore di Santa Maria degli Angeli con l’Ensemble Vocale Resurrexit (Potenza) e il Coro “LaudArmonia” (San Francesco al Campo, Torino), infine alle 20.30 nella Basilica Superiore di San Francesco si terrà il concerto conclusivo della rassegna, con tutti i cori. Un’occasione per il pubblico di ascoltare tutti i partecipanti, con un piccolo assaggio dei loro programmi, ma anche un momento unico per i cori di ascoltarsi e conoscersi tra loro. Domenica Pax Mundi si chiude con la Santa Messa, alle 10.30 nella Basilica Superiore di San Francesco, animata da tutti i partecipanti uniti in un unico coro. Al termine i cori eseguiranno, tutti insieme, il Cantico delle Creature di Padre Domenico Stella.

Ultimo evento speciale sabato 28 ottobre alle 21, nella Basilica Superiore di San Francesco quando il coro Veritas di Tokyo si esibirà con la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, nello spirito dell’incontro e del confronto.