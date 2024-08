Pavone, riapertura per due mesi

"Insieme al vicesindaco Marco Pierini abbiamo fatto un sopralluogo al Pavone. Ad ottobre ci sarà una pre apertura con inaugurazione. Poi sarà richiuso per gli ultimi lavori e già dal prossimo anno sarà riconsegnato ufficialmente alla cittadinanza". A dare la notizia l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, precisando che il teatro rimarrà aperto anche per il periodo natalizio, in modo da ospitare eventi in tema con le festività. Tra le date in cartellone, l’8 dicembre, con il musical Cats, proposto dalla scuola Naturalmente Danza di Perugia. Tornando al restyling del Pavone, già ad aprile, la precedente amministrazione aveva annunciato che grazie a una ulteriore integrazione di finanziamenti da parte della Fondazione Perugia era stato avviato un quarto stralcio, da realizzare in due fasi successive entro il 2025, finalizzato ad assicurare una gestione efficiente e sostenibile dell’immobile nel lungo periodo, una sua fruizione completa e confortevole e il definitivo pieno recupero del relativo valore storico-artistico. Ultimata la progettazione della prima fase del quarto stralcio, sarebbero partiti i relativi lavori entro l’estate (pavimentazioni). Nel medesimo periodo partiva la progettazione della seconda fase (porte dei palchi, arredi del foyer, facciata, scalone).

Silvia Angelici