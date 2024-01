Patto “d’acciaio“ con Maebashi. Rinsaldato il gemellaggio tra le città

Si lavora per riprendere e intensificare gli scambi tra le città gemellate di Orvieto e Maebashi. All’ambasciata del Giappone in Italia la riunione di interscambio degli enti gemellati con le controparti giapponesi. Numerose le Regioni italiane rappresentate, in tutto 14, e i Comuni presenti tra cui quello di Orvieto con l’assessore all’Istruzione, Alda Coppola, e la funzionaria dell’Ufficio Scuola, Serena Ciambella. L’incontro si è aperto con il messaggio di benvenuto del vicecapo missione dell’ambasciata del Giappone, Kengo Otsuka, seguito dagli interventi del direttore dell’Istituto giapponese di cultura a Roma, Junichi Shimizu, del direttore esecutivo dell’Ente Turismo Giapponese, Yoshiyuki Mizuuchi, del direttore e del vicedirettore della Fondazione Italia-Giappone, Umberto Donati e Marino Marin, di Arianna Busnelli e Martina Gagliano, funzionarie del Ministero degli Affari esteri. Intervenuti anche i rappresentanti degli enti locali gemellati con città giapponesi tra cui i Comuni di Roma, Civitavecchia, Rieti, Tivoli, Firenze, Certaldo, Grosseto, Foligno, Alberobello, Fara Filorum Petri, Tropea, Sorrento, Napoli e appunto Orvieto che da 27 anni è gemellata con Maebashi. Per rinsaldare i legami dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, in collaborazione con il Lions Club Orvieto, sono state piantate quattro piante di meli e ciliegi giapponesi lungo l’anello della rupe. "Un interessante momento di confronto – commenta l’assessore Coppola – dal quale è emersa la volontà di continuare a intrattenere i contatti consolidati con nuove iniziative, di tessere nuovi rapporti ma in particolare di riprendere gli scambi con le scuole. I occasione di Umbria Jazz Winter, abbiamo avuto un ulteriore incontro con una delegazione giapponese per promuovere e i nostri prodotti nella terra del Sol Levante".

Cla.Lat.