’Patente da matto’ a Federico Fioravanti. Premi a Chiocci e Fumanti

GUBBIO – Organizzata dall’Associazione Maggio Eugubino, si è svolta la ’Cena degli eugubini lontani’, occasione di incontro per quanti rientrano nella loro città di origine per la Festa dei Ceri. Nella circostanza sono stati attribuiti riconoscimenti tradizionali ed assai apprezzati. In particolare il ’Premio di attaccamento a Gubbio’ è andato alla giovane imprenditrice Gloria Chiocci ed al ceramista Leonardo Fumanti, la ’Patente di matto onorario di Gubbio’ a Federico Fioravanti (foto), ideatore e direttore del Festival del Medioevo’, consegnata dal presidente Cancellotti. Attestati pure per i personaggi della Festa dei Ceri: , Luca Cecchetti e Roberto Pierini, I° e 2° Capitano, Corrado Fumanti,Euro Brunetti, Riccardo Martiri, capodieci, nonché per quelli dei Ceri Piccoli 2022, Vittorio Salciarini e Filippo Menichini, 1° e 2° capitano, Jacopo Manuali, alfiere, Giulietta Pierini, trombettiere, Nicolas Urbani, Christian Tasso e Christian Tomassoli, capodieci.