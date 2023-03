Passignano, sfida per il Comune Ermanno Rossi si candida a sindaco

Ermanno Rossi è ufficialmente il candidato a sindaco per il centrodestra di Passignano che sfiderà il sindaco uscente Sandro Pasquali. "Una comunicazione non rinviabile – conferma Rossi a La Nazione - perché abbiamo già iniziato a lavorare, l’appuntamento è vicino e il calendario corre. Se dopo 23 anni di amministrazione di cui 8 all’opposizione e 15 in maggioranza ho deciso di ricandidarmi è perché non ti puoi sottrarre ad una chiamata del tuo paese. Me lo hanno chiesto in tanti, ho riflettuto con i miei familiari e sono pronto a mettermi in gioco. La squadra c’è e il programma è chiaro. La mia sarà una campagna elettorale corretta e leale basata sui temi". A dare per primo la notizia ieri in giornata era stato Alessandro Moio (Fdi) "cinque anni fa Il centrodestra a Passignano usci dalle elezioni comunali frammentato – ha spiegato - diviso e sconfitto. Come capogruppo di opposizione ho lavorato in questi anni per appianare ogni possibile divergenza di vedute, così da poter arrivare ad un progetto condiviso ed unitario che potesse rappresentare una valida alternativa all’ attuale giunta di centrosinistra. Finalmente questo lavoro ha dato i suoi frutti: da poche ore Ermanno Rossi ha sciolto ogni riserva ed è ufficialmente il candidato Sindaco della lista civica supportata dai partiti che compongono la coalizione di centrodestra". Moio, consigliere comunale di Passignano e responsabile regionale Enti locali di Fratelli d’ Italia ha anche aggiunto che "a supporto della candidatura di Rossi, si è costituito un comitato composto da cittadini provenienti dal mondo delle professioni, dell’impresa e dell’associazionismo locale". Punti del programma anticipati sono "Passignano perla del Trasimeno" e "Passignano città dei bambini" con il rilancio del turismo, investimenti per l’estensione e la cura dei parchi, l’individuazione di contenitori culturali e il completamento della cittadella dello sport, ma anche "la sicurezza, l’attenzione alla zona industriale e a chi produce lavoro, l’impegno per Castel Rigone e per il centro". La lista entro un paio di settimane, tra i nomi possibili: Marzia Ragnoni, Luigi Sessa e Daniela Bertocci (consiglieri uscenti), Gianluca Cancelloni, Diego Pepini e lo stesso Moio, massimo sostegno assicurato dal consigliere Eugenio Rondini (Lega).