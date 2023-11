Passi avanti nel ’Percorso Nascita’. Entra anche l’Azienda Ospedaliera

PERUGIA – Il progetto "Percorso nascita", ovvero la presa in carico della famiglia dal sesto mese di gravidanza al terzo anno di vita del bambino, si arricchisce di un’ulteriore collaborazione con l’Azienda ospedaliera. Fin qui infatti aveva coinvolto Usl Umbria 1 e Università agli studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Questa nuova intesa consentirà di implementare alcune azioni e servizi all’interno dei reparti di Neonatologia e Utin e Ostetricia e Ginecologia. In particolare è previstala distribuzione di materiale informativo relativo alle opportunità offerte dal progetto ’Benvenuti Genitori’ e in generale dai servizi del Comune di Perugia alle donne in stato di gravidanza, alle puerpere e ai loro familiari. Il progetto "Percorso nascita", avviato nel 2022, prevede una serie di attività di sostegno alla genitorialità, tra cui corsi accompagnamento nascita, incontri di gruppo e attività di sostegno.