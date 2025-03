Passerella sul fiume Tevere. Quasi un milione e mezzo per realizzare l’intervento

Si integrerà perfettamente con l’ambiente e con la storia del territorio la passerella ciclopedonale destinata a collegare una sponda all’altra il Tevere e quindi l’abbazia di Montecorona, essendo ispirata ai ponti ferroviari che a fine ‘800 attraversavano il fiume. Il progetto è finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con 1,4 milioni di euro. I lavori di realizzazione della passerella, situata nelle vicinanze della centrale idroelettrica di Mola Casanova sono iniziati: attualmente sono in fase di completamento le opere di fondazione sulle rive del Tevere ed è in costruzione la struttura in acciaio a opera di un raggruppamento temporaneo di imprese che include Seas, Conscoop e coop Clas. La progettazione è stata affidata ad Exup, quotatissimo studio locale particolarmente all’avanguardia. La struttura sarà costituta da un traliccio metallico con percorrenza interna.

Il colore verde degli elementi è stato scelto per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante e richiamare il vicino ponte ferroviario di via Gabriotti, dando vita ad un pontile in grado di migliorare la mobilità sostenibile e di inserirsi pienamente nella natura circostante. Il termine dei lavori è previsto per la fine di agosto. Nel dettaglio, l’opera permetterà il raccordo del percorso che si svilupperà da Umbertide lungo il lato sinistro del Tevere in direzione Perugia (finanziato con 300mila euro dal bilancio comunale) con il sentiero ciclopedonale, realizzato sulla sponda destra del fiume e che collegherà Mola Casanova all’abbazia di San Salvatore, dal costo di 700mila euro erogati dal Pnrr. Per quest’ultimo intervento sarà stipulato un contratto ad aprile; la consegna dei lavori è fissata per il mese maggio.

Una volta completata la passerella si potrà andare a piedi o in bici dalla foce della Carpina fino a Montecorona, completando anche il tracciato con la pista ciclabile lungo la ex strada statale Tiberina. L’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini commenta: "Si tratta di un intervento che si aggiunge ad altre fondamentali opere di rigenerazione urbana sotto l’aspetto della viabilità e del decoro nonché sul piano storico, artistico e sociale e con le quali vogliamo dare un volto nuovo ad Umbertide".

Pa.Ip.