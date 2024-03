Partita della Solidarietà. Sport, gioco e impegno

Ternana, ItalianAttori e Nazionale All Stars Sosia: queste le tre squadre che scenderanno in campo il 20 marzo, alle 9.45, allo stadio “Liberati“ per la Partita della Solidarietà, organizzata dal Comune di di Terni e dall’Sos Villaggi dei Bambini. L’appuntamento è stato presentato questa mattina, a Palazzo Carrara, alla presenza tra gli altri del presidente della Ternana Nicola Guida. "La Partita della Solidarietà – dichiara l’assessore al Welfare, Viviana Altamura – vedrà tra i protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e i valori che caratterizzano questo appuntamento, incentrato sull’impegno, fiducia, futuro. Saremo uniti con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace e solidarietà a tutti i bambini che vivono in zone di conflitto, per questo la partita verrà aperta con la bandiera della pace che anticiperà il calcio di inizio. Un evento davvero speciale che prevede il coinvolgimento delle scuole". Per gli ex rossoverdi saranno in campo Colasanti, Cunzi, Cekas, Defendi, Caccavale, Cibocchi, Papini, Miglietta, Brevi, Fabris, Manni, Borrello, Borgobello, Tozzi Borsoi, Forte, Coletta e Rinaldi per il calcio femminile. Tra gli altri partecipanti l’allenatore della Ternana Breda e l’ex arbitro Tagliavento. Il costo simbolico del biglietto è di 5 euro. Le prevendite su Vivaticket.