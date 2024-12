Parte l’esposto sulla chiusura di via Termoli

TODI – A quando la riapertura di Via Termoli? La strada sottostante i Giardini Oberdan, nel centro storico, è chiusa al transito veicolare e pedonale per il cantiere che vedrà la realizzazione di un nuovo ascensore, ma i residenti lamentano grandi disagi e temono che la via resterà chiusa oltre quel 20 dicembre previsto dall’ordinanza comunale. Al punto che una cittadina, Roberta Marchegiani, avvocata nota in città, ha deciso di inoltrare alle autorità competenti un esposto/denuncia per segnalare il "grave pregiudizio e il danno subito" a causa della chiusura dell’unica strada di accesso alla zona in cui abita. "Sono affetta da una forma complicata di Parkinson con blocchi motori che mi impediscono di camminare – afferma – lo sbarramento che chiude l’accesso totale al transito veicolare per me non è solo un disagio da sopportare ed è molto più di una barriera architettonica, perché è la porta di una prigione, della mia ingiusta ed illegittima prigione". Senza poter contare sul trasporto di una macchina, Roberta, quando esce di casa, rischia di non poter poi percorrere a piedi la strada per farvi ritorno. Intanto il Comitato "Vivi il centro" ha convocato un’assemblea pubblica con i residenti della Valle Bassa per farsi portavoce delle loro rimostranze.

Susi Felceti