Parrano, tragico schianto con il suv. Muore in ospedale a 54 anni

Ha perso la vita nel violento impatto tra il suv di cui era alla guida e un piccolo edificio in pietra lungo la strada provinciale 104 nel territorio comunale di Parrano. Vittima dell’incidente un cinquantaquattrenne residente nella provincia di Firenze che ha perso il controllo del veicolo uscito dalla sede stradale che è andato ad urtare contro un casaletto abbandonato che si trova ai margini della strada. I primi a prestare aiuto all’automobilista sono stati i vigili del fuoco di Orvieto che hanno raggiunto il luogo dell’incidente con un mezzo di soccorso, constatando subito l’estrema gravità delle lesioni riportate nell’impatto frontale. L’uomo è stato tuttavia aiutato a uscire dall’abitacolo del suv e affidato agli operatori sanitari che ne hanno disposto il trasposto immediato all’ospedale di Terni con l’elisoccorso. Di lì a poco, purtroppo, è deceduto. Sul posto, per i rilievi di rito, hanno operato anche i carabinieri della stazione di Parrano accanto ai colleghi di Orvieto. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni per accertamenti, ma la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente nn lascerebbe dubbi sul fatto che non sia stato coinvolto nessun altro veicolo. Restano infatti da capire solo i motivi per i quali il toscano sia uscito di strada. Un elemento fondamentale che i militari stanno appurando analizzando, tra l’altro, eventuali segni di frenata sull’asfalto. La velocità eccessiva, un attimo di distrazione o un malore sono tra le cause che vengono ipotizzate come alla base del tragico schianto.