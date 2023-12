Parrano, crisi politica risolta. Nominato un nuovo assessore

PARRANO - Risolta la crisi politica al Comune di Parrano innescata dalla condanna a venti giorni di arresto con sospensione della pena e al risarcimento civile dell’assessore Catia De Angelis. L’amministratrice era stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver molestato per tre anni consecutivi con centinaia di telefonate la rappresentante di una cooperativa sociale di Orvieto per motivi che la sentenza emessa dal tribunale di Terni ha genericamente ricondotto ad un possibile contrasto professionale tra l’ormai ex assessore e la socia della cooperativa. Il sindaco Valentino Filippetti ha deciso di procedere alla nomina di un nuovo assessore individuato in Giuliano Santelli, già responsabile della Protezione civile di Orvieto e con una lunga storia di militanza a sinistra alle spalle. La decisione è stata già presa e verrà ufficializzata nei prossimi giorni. Si risolve cosi l’imbarazzante vicenda giudiziaria per la quale non si esclude un probabile processo di appello.