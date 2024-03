Parola d’ordine: inclusività. C’è il calcio “sperimentale“

"Un anno fa era tutto sogno, invece oggi ci ritroviamo insieme a festeggiare un traguardo e il successo di un’esperienza che coniuga lo sport a un progetto di valorizzazione delle persone e privilegia l’inclusività": lo ha detto l’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto, che ieri al complesso sportivo Fioroni di Ellera di Corciano ha assistito all’allenamento congiunto degli atleti dell’Ellera Calcio che, con i giovani di altre squadre, partecipano al Campionato Interregionale Umbria - Marche della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc. Sono intervenuti Paola Fioroni, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Edi Cicchi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia, il sindaco del di Corciano, Lorenzo Pierotti, con i rappresentanti della giunta, Francesco Boriosi, presidente dell’Associazione Fuorigioco e Francesca Bondì, presidente della Comunità di Capodarco. L’assessore Coletto e le istituzioni presenti, hanno ringraziato l’organizzatore della squadra, Armando Marcucci, "per aver creato un team affiatato e pieno di entusiasmo che ha portato anche degli ottimi risultati sul campo. Questo è un chiaro esempio, dell’importanza di fare progetti che mettono a leva le potenzialità di ognuno e che diano a tutti la possibilità di mettersi in gioco non solo nello sport, ma per sentirsi protagonisti della propria vita e non semplici spettatori".