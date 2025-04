Parco degli Olivi danneggiato dai vandali

TODI – Atti vandalici al Parco degli Olivi della Consolazione, l’area verde inaugurata da Etab "La Consolazione" neanche un anno fa e oggetto di un intervento di riqualificazione che ha comportato un investimento di 181 mila euro. Ad esprimere la propria indignazione è l’amministrazione dell’ente stesso che ha sporto denuncia per scoprire i colpevoli. Il fatto risale allo scorso fine settimana: ignoti hanno danneggiato e deturpato questo spazio di grande valore storico, culturale e paesaggistico per la comunità, vale a dire il percorso nel tratto tra il Tempio della Consolazione e la passeggiata adiacente il Belvedere presso il Parco della Rocca, tra la scalinata di Nassirya ad est e l’ingresso a sud in prossimità della Serpentina. "Confidiamo pienamente nell’operato delle forze dell’ordine – afferma il presidente Leonardo Mallozzi - affinché i responsabili di questo gesto inqualificabile vengano al più presto identificati e assicurati alla giustizia. Ricordiamo che il Parco degli Olivi della Consolazione è un bene culturale tutelato. Pertanto, chi si macchia di reati contro il patrimonio culturale è soggetto ad aggravanti di pena". Gli inquirenti stanno analizzando con attenzione i diversi indizi lasciati sul luogo dell’atto vandalico, elementi che si auspica possano condurre rapidamente all’individuazione dei responsabili.

Susi Felceti