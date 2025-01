Parcheggio Le Grazie: "Presto il disco orario"

Il Comune esegue costantemente le opere di manutenzione del parcheggio sotterraneo del Centro Le Grazie e stiamo monitorando l’area con la Polizia locale. È in corso di valutazione l’opportunità di regolamentare a disco orario la sosta negli stalli a uso pubblico per limitarne l’utilizzo improprio e favorire una maggiore rotazione". È la risposta che l’assessore Rodolfo Braccalenti ha dato alla capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni.

La rappresentante della minoranza chiedeva con un’interrogazione di sapere se esistesse "una ricognizione periodica degli stalli del parcheggio, con la verifica della legittimità dell’occupazione da parte dei mezzi in sosta" e di conoscere il numero dei posti pubblici, di quelli riservati e la tariffa pagata dai titolari di questi ultimi. Arcaleni chiedeva anche se fossero previste opere di manutenzione segnalando che il "parcheggio versa in condizioni abbastanza precarie per la presenza di infiltrazioni di acqua e per via di una segnaletica a terra pressoché scomparsa".

Nel ricordare che il parcheggio del Centro Le Grazie, di proprietà del Comune, è "semi-pubblico, ovvero aperto a tutti i cittadini ma con alcuni stalli riservati a residenti negli alloggi Ater", l’assessore Braccalenti ha spiegato che "l’area ospita 71 posti auto, di cui 32 riservati, 31 posti pubblici (di cui uno per disabili) e 8 per i mezzi della Polizia locale. La segnaletica è sbiadita, ma permette comunque di distinguere le tipologie di posti" ha fatto presente l’amministratore chiarendo, poi, che "le opere di manutenzione del parcheggio vengono eseguite costantemente. Stiamo però valutando l’opportunità di regolamentare a disco orario la sosta degli stalli a uso pubblico", ha concluso Braccalenti.