Parcheggio del Seminario, vandali squarciano le gomme delle auto

GUBBIO – Tornano gli atti di vandalismo a Gubbio. Gli ultimi in ordine cronologico li segnala un nostro lettore, relativi alla sicurezza del parcheggio dell’ex Seminario (foto), dove fervono i lavori per l’ampliamento e la riqualificazione nella così detta zona sterrata. La zona purtroppo risulta frequentata da qualcuno che si diletta nel bucare le gomme. "Qualche mattina fa – segnala il lettore – mi sono recato a prendere l’auto e l’ho trovata, nonostante le buone condizione dei pneumatici, con una ruota a terra". La sorpresa però non è finita qui. "Infatti non sono stato il solo, purtroppo, costretto a confrontarmi con un simile contrattempo. Il gommista mi ha confermato che si tratta di uno dei diversi episodi che si registrano non da poco tempo in quell’area di sosta, dove c’è qualcuno che trova appagamento nel mettere fuori uso temporaneo le auto parcheggiate usando un temperino o un punteruolo". La segnalazione invita a intensificare i controlli, realizzando quel progetto di video sorveglianza da tempo promesso ma rimasto sulla carta.