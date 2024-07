Parcheggi, si cambia. L’area del Teatro Romano ora diventa a pagamento

Nel pieno della stagione estiva la città cambia alcune parti della regolamentazione relativa ai parcheggi, in particolare a quello antistante l’Area Archeologica del Teatro Romano. Da ieri, 15 luglio, fino al prossimo 15 settembre, infatti, l’area sarà a pagamento tutti i giorni, mentre prima il ticket si doveva effettuare solo nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 8 alle ore 20. La relativa segnaletica, già installata, e le relative tariffe sono indicate all’ingresso della predetta area di parcheggio.

Nel dettaglio, le tariffe per la sosta a pagamento sono le seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il costo è di 1,20 euro all’ora, con un minimo di 0,60 euro per 30 minuti.

Sono comunque previste tariffe speciali per la sosta prolungata: per 6 ore la tariffa sarà di 5 euro, mentre per 12 ore di 6 euro totali. Per quanto riguarda inoltre i parcheggi di Piazza 40 Martiri e dell’Area Archeologica del Teatro Romano (gli unici con orario di vigenza 00-24), la tariffa è la stessa di cui sopra dalle 8 alle 20, mentre dalle ore 20 alle ore 8 del giorno seguente è fissata forfettariamente in 1,50 euro per l’intero periodo.

Non mancano, ovviamente, le polemiche, tra chi sostiene che è giusto avere un certo tipo di tariffe ma con determinati servizi e chi afferma che servirebbe una tariffa agevolata per residenti in modo tale da non compromettere ulteriormente la situazione.

Il tema dei parcheggi, che da tempo ormai anima il dibattito cittadino, viene particolarmente sentita soprattutto dai residenti del centro storico di Gubbio, la zona probabilmente più “colpita” dal turismo e dalle conseguenti soste.

Nei prossimi giorni, per affrontare anche questa tematica, è previsto un incontro tra l’associazione “Vivere nel centro storico di Gubbio” e la nuova giunta che a breve si insedierà. In questo argomento potrebbe esserci una svolta a settembre, data in cui si dovrebbero terminare i lavori relativi al nuovo asilo nido comunale e conseguentemente dovrebbero partire quelli di riqualificazione del parcheggio di San Pietro.