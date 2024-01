Parcheggi senza pace. In piazza 40 Martiri impossibile pagare la sosta

La città eugubina sta affrontando la parte finale delle festività natalizie e i festeggiamenti per l’arrivo del 2024 con una buona efficienza e soddisfazione per quanto riguarda i servizi e le infrastrutture messe a disposizione di cittadini e turisti. In questa ottima organizzazione, però, c’è un neo che si era già proposto in passato e che in un periodo del genere ha purtroppo avuto mancanze, creando disagi e lamentele sia tra i residenti che tra i tanti visitatori che stanno frequentando in questi giorni la città.

Si tratta del parcheggio a pagamento circostante l’edicola di Piazza 40 Martiri, in particolare del dispositivo che permette i pagamenti, fuori servizio ormai da più di una settimana. In assenza della possibilità di pagare con carta o contanti, l’unica modalità di saldare il conto della sosta era quella di affidarsi al parcometro, che accetta però solo monete. Un problema, questo, che era stato rilevato già dalle prime settimane di attività, e posto all’attenzione dell’amministrazione e della ditta che si occupa dei parcheggi; la risposta era arrivata con l’installazione del dispositivo, ad oggi purtroppo malfunzionante, e con l’opportunità di effettuare il pagamento anche tramite l’applicazione per cellulari MooneyGo, che permette di impostare l’orario della sosta all’arrivo e di eventualmente prolungarlo semplicemente tramite lo smartphone.

Un malfunzionamento, però, che non deve accadere soprattutto in periodi di forte presenza turistica: l’apparato, inoltre, non era purtroppo a disposizione degli utenti da circa una settimana, con il disagio che si è prolungato anche per il 25 dicembre e che ha portato con sé, stando ai commercianti della zona, una forte delusione e rabbia da parte di chi ne voleva usufruire e da altri che hanno ricevuto multe. Inoltre, è fuori servizio anche la sbarra che regola entrate ed uscite dall’area di sosta: stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che questi guasti siano stati causati da atti vandalici già denunciati. La speranza rimane quella di un pronto ritorno alla normalità e agli ottimi servizi che Gubbio prova e vuole offrire a cittadini e turisti, per fornire un’esperienza inclusiva e adatta alla necessità di tutti, oltre che per mantenere un’immagine adeguata del territorio visti gli ampi successi raggiunti.