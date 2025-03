Paolo Nani svela “La lettera“ sul palco del Torti

"La lettera" è lo spettacolo che Paolo Nani porta in scena giovedì alle 20.45 al Torti di Bevagna, per la stagione 24/25. Ideato dallo stesso Nani e da Nullo Facchini (che forma la regia), questo spettacolo è in perenne rappresentazione dal 1992 ai quattro angoli del globo, dalla Groenlandia al Giappone, dall’Argentina alla Spagna e alla Norvegia con oltre 1800 repliche. Merito di un meccanismo che continua a stupire, per la capacità di tenere avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni del protagonista: solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa. La storia si ripete così 15 volte in altrettante varianti all’indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema muto o circo con un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico.

I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 57542222, dalle 17 alle 20