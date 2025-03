Paolo Conti confermato alla guida di Fnp-Cisl: "Noi, una porta aperta"

TERNI - Sarà ancora Paolo Conti a guidare la Fnp Cisl di Terni. In segreteria confermati Carla Leonardi e Santino Bonifazi. È l’esito del decimo congresso della Fnp Cisl di Terni aperto con un videomessaggio del segretario generale Fnp Cisl nazionale Emilio Didonè. Paolo Conti ringrazia i delegati per la riconferma e sottolinea come la forza dell’organizzazione che rappresenta sia nella ramificazione territoriale, nelle prime linee. Aspetto che la Fnp Cisl di Terni continuerà a curare con massima attenzione. "A tale proposito – sottolinea Conti – voglio fare il mio sentito ringraziamento alle Rls, ai delegati comunali, agli operatori di territorio, ai volontari che, in questi anni, si sono adoperati al meglio per fare grande la Fnp e la Cisl". Tra i temi affrontati quello della sanità, della concertazione sociale, delle politiche di genere, della formazione e informazione. "Continueremo – conclude Conti – ad essere quella “porta aperta“ alla quale tanti cittadini bussano per essere ascoltati, per avere risposte, essere in qualche modo consigliati".