Paolo Cianfoni in corsa per gli “Innovatori“

L’Alleanza degli Innovatori ha presentato il candidato sindaco Paolo Cianfoni. Lo hanno accompagnato nell’illustrazione del progetto politico-amministrativo Marco Sciarrini e Stefano Bolletta. La candidatura è civica, l’area è centrista con un occhio a sinistra. "In questi mesi abbiamo visto e sentito le varie forze politiche in campo parlare solo e soltanto di simboli, persone e poltrone – afferma Cianfoni –. Come se avere un’idea di città fosse secondario. Noi abbiamo deciso di fare il percorso opposto e cioè partire dal nostro programma, dal modello di città che immaginiamo. Non ci rassegniamo al declino di Terni. In questi anni abbiamo tutti constatato che, senza una visione condivisa del futuro, nonostante i cambi di governo cittadino, non si può invertire la rotta di una crisi che sembra irreversibile. Non ci rassegniamo al destino che vede Terni e il suo territorio scivolare sempre più in basso in termini economici, culturali, sociali. Non ci rassegniamo al declino demografico e al fatto che le migliori giovani energie di questa città debbano necessariamente trovare altrove la prospettiva di crescita professionale e umana: una perdita incalcolabile per la comunità". "La Terni nella quale crediamo – continua Cianfoni – è una città coesa, solidale, giovane, inclusiva, che valorizzi le proprie eccellenze e rimetta al centro il bene comune. Crediamo in una Terni moderna, grande, policentrica, per un governo partecipato della cosa pubblica, che coinvolga gli attori economici, associativi e sociali, al di là delle appartenenze.Vogliamo farlo senza slogan urlati, senza contrapposizioni territoriali ma partendo da idee, progetti e soluzioni" .