Paolo Cianfoni candidato sindaco "Iniziativa di risveglio civile"

TERNI Paolo Cianfoni, dirigente di Confartigianato, è il candidato sindaco della lista sostenuta dall’Alleanza degli innovatori, espressione dell’associazione Cittadini Liberi. Quella di Cianfoni segue le candidature a sindaco di Claudio Fiorelli (M5S), Josè Maria Kenny (Pd), Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare), Silvia Tobia (Potere al popolo) e quelle ancora non ufficiali di Leonardo Latini (sindaco uscente, Lega) e Orlando Masselli (FdI, assessore al bilancio uscente). "Lo spettacolo offerto in queste settimane che precedono l’avvio della campagna elettorale - tuona l’Alleanza degli Innovatori – , è quello di un irresponsabile tentativo di conservazione di effimere rendite di posizione che rappresenta il modo in cui si manifesta un sistema di potere locale nel quale sono sempre più indistinguibili le proposte politiche di destra e di sinistra e nel quale il governo della città si riduce in asfittica gestione del potere". Da qui "un’autentica iniziativa civica, che chiede di dar corpo a un progetto di risveglio civile".