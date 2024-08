Paolo Belli show. Navette gratis e più parcheggi

TODI – La grande musica sbarca a Todi e la città si prepara all’invasione di pubblico potenziando i servizi sul fronte delle navette e dei parcheggi. Questo sabato alle 21 in piazza del Popolo è infatti atteso il “Summer Tour 2024” di Paolo Belli che fa tappa a Todi nell’ambito della rassegna “Moon in canto”. Celebre cantante, compositore e conduttore tv, Belli darà spettacolo con il ritmo travolgente della sua Orchestra e porterà sul palco uno show rinnovato: in scaletta ci saranno i suoi grandi classici come “Ladri di Biciclette“, “Sotto questo sole“, “Dr Jazz & Mr Funk“, “Hey Signorina Mambo“, “Ho voglia di Ballare“ e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre affiancato dalla sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con Paolo non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro. L’evento, completamente gratuito, rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di musica di assistere a un concerto di altissimo livello nella magica atmosfera di Piazza del Popolo

Per l’occasione del concerto, il Comune rende noto che sabato è previsto il prolungamento di orario del bus navetta e l’apertura del parcheggio di Porta Orvietana fino all’una di notte. Inoltre, in occasione del Todi Festival sono previste le seguenti implementazioni: il 24, 25, 30, 31 agosto e primo settembre ci sarà il prolungamento dell’orario bus navetta e dell’apertura del parcheggio di Porta Orvietana sempre fino alle ore una mentre dal 26 al 29 agosto il prolungamento dell’orario di servizio navetta sarà fino a mezzanotte (il parcheggio è già aperto di norma fino a quell’ora).