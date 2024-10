Paolo Belli e la sua Band all’Auditorium per l’Ottobre Rosa

Dagli studi di Ballando con le stelle su Rai Uno al palco dell’Auditorium San Domenico nel segno della solidarietà. Paolo Belli (nella foto) sarà in concerto a Foligno con la sua Big Band domenica 27 ottobre alle 17 per l’Associazione ’Donne Insieme Odv’. Belli porterà in scena uno show brillante che unisce swing, canzoni e parole, già presentato nel Summer tour 2024. In scaletta i suoi grandi classici come ’Ladri di Biciclette’, ’Sotto questo sole’, ’Hey Signorina Mambo’ e altri successi arrangiati in una nuova veste, ma sempre caratterizzati dal suo sound inconfondibile, sempre affiancato dalla sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con Belli non soltanto sui palchi nella stagione estiva, ma anche a teatro e negli impegni in tv.

Il concerto è organizzato in occasione dell’Ottobre rosa, mese dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e il ricavato dei biglietti sarà devoluto all’Associazione, per dare un contributo concreto a chi affronta un percorso di cura (informazioni e prenotazione dei biglietti ai numeri 333.4546146 e 328.0252826.