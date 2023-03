Paolo Belardi Dottorini alla guida dell’Associazione carabinieri

È Paolo Belardi Dottorini, luogotenente dei Carabinieri in congedo, con 36 anni di servizio nell’Arma, (già comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Città di Castello fino al luglio 2021) il nuovo coordinatore della sezione tifernate dell’Associazione nazionale Arma carabinieri Protezione civile. In questi giorni è avvenuto l’avvicendamento dopo che era stato raggiunto il limite degli anni alla guida da parte di Dante Signorelli con incarico già dal 2018, anno di costituzione del gruppo, che rimarrà sia come volontario operativo che come componente della squadra del nuovo coordinamento. Il sodalizio è costituito da oltre 20 volontari, tutti iscritti all’Associazione nazionale carabinieri, tra carabinieri in congedo, familiari e simpatizzanti dell’Arma ed è uno dei nove facenti parte dell’Associazione nazionale carabinieri.

"Il gruppo territoriale si è distinto particolarmente per l’attività svolta nell’assistenza alla popolazione durante il periodo della pandemia anche con l’aiuto materiale alle fasce deboli con il recapito di medicine e di generi di prima necessità – si legge in una nota –. Tra gli obbiettivi raggiunti viene messa in evidenza la partecipazione a corsi per la formazione di operatori di Safety Security, ed ancora più specificatamente il conseguimento della qualifica di ‘Guardie Ambientali Volontarie’, per la prevenzione e tutela dell’ambiente".

In questo ultimo periodo l’attività del gruppo è consistita nel collaborare nell’operazione di assistenza agli sfollati del terremoto di Pierantonio, invio di letti sanitari ai terremotati della Turchia, ma anche nella formazione con esercitazioni antisismiche nelle scuole.