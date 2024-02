Paola Turci al Secci. Che gran successo!

"Il racconto di una vita, quella di Paola, che potrebbe essere anche la nostra. I desideri, la ribellione, i successi, il cadere e il rialzarsi e poi finalmente le sicurezze di oggi. Una serata di grandi emozioni al limite della commozione al Teatro Secci con lo spettacolo “Mi amerò lo stesso” di e con Paola Turci". Così le associazioni “Terni Città Futura“ e “Argoo“ che hanno promosso l’evento.

"Alla narrazione – dicono – non poteva che fare da colonna sonora la sua musica. Semplicemente chitarra e voce, in alcune parti delle spettacolo addirittura solo voce. Grandi momenti di intensità in un Teatro Secci da tutto esaurito che a fine spettacolo plaude all’artista con una lunga standing ovation di ringraziamento per un messaggio positivo che è prezioso insegnamento da portare con sé. Un apprezzamento che molti spettatori hanno voluto continuare ad esprimere aspettando l’uscita della cantante dal retro del teatro. Qui con grande disponibilità saluti, autografi e selfie. Siamo felici di aver fatto del tutto per organizzare e portare questo spettacolo di rara intensità nella nostra città proprio nel periodo delle iniziative dedicate al San Valentino di Terni. Superando con la città al nostro fianco le difficoltà. La risposta entusiasta del pubblico conferma l’apprezzamento della nostra scelta. Un grande abbraccio affettuoso quello del Secci e dei ternani che vogliamo pensare Paola porterà sempre con sé insieme ai tanti che sta ricevendo in giro per l’Italia".