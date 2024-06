Panicale, vernissage di primavera per il Pan Opera Festival

Taglia il traguardo della decima edizione il “Pan Opera Festival“: la rassegna dedicata al teatro musicale e al particolare genere dell’opera da camera, prende il via con una sezione d’anteprima, “Pan Opera Vocal“: tre concerti di musica vocale e polifonica sul tema “L’amor sacro e l’amor profano“ in programma venerdì 7, domenica 9 e sabato 15 giugno a Panicale.

La Collegiata di San Michele Arcangelo, venerdì alle 18, ospiterà il coro polifonico “The Oxford Singers“ sotto la direzione di Paul Spicer, con un repertorio sull’amor sacro con brani a cappella dal 16° secolo a oggi. Il coro inglese, ospite dell’assocazione TéathronMusikè per il secondo anno, ha scelto Panicale per studiare il nuovo repertorio con una ‘singing holiday’ di 9 giorni mettendo allegria e musica nelle strade del centro lacustre.

Domenica 9 un singolare concerto di mezzogiorno al Teatro Cesare Caporali con Il duo ‘AmA’: in agenda “‘Lieb“, una proposta di lied sull’amore di grandi autori come Schumann, Strauss, Mozart, Schubert e Mendelsshon eseguiti dal soprano Francesca Bruni accompagnata al pianoforte da Sabina Belei con le letture dell’attore Stefano De Majo in una fusione di musica e recitazione.

Infine, sabato 15 giugno alle 18, sempre al Caporali l’anteprima primaverile si cgiude con l’ensemble corale e strumentale “Octava Aurea“ composto da un coro polifonico, voci soliste, pianoforte, clavicembalo, due flauti e violoncello, per la direzione di Mario Cecchetti. Il concerto, “Disumanato cor anima cruda“ sarà un percorso musicale sull’amore che spazia da Monteverdi a Mozart.

"Siamo sicuri che questa parentesi musicale, in attesa del Festival – dice il direttore artistico Virgilio Bianconi –, sia un’apertura gradita al nostro pubblico, composto anche dai tanti visitatori stranieri di Panicale. Invitiamo tutti a unirsi in questa celebrazione dell’amore".

L’ingresso a tutti e tre i concerti è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: [email protected].