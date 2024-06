Panattoni ha firmato con l’Orvietana e Tersini torna a Sansepolcro

In serie D l’Orvietana del presidente Biagioli piazza il colpo in attacco. Il ds Severino Capretti ha ufficializzato l’arrivo, dal Ponsacco, dell’ex Sanremese Matteo Panattoni (01), protagonista con i toscani in questa stagione con i suoi 12 gol nonostante la retrocessione del club. Altro ingaggio a centrocampo del Trestina. Il ds Sante Podrini, dopo gli arrivi di Vincenzo Lisi (01) dal Vastogirardi e Giacomo Tacconi (98) dalla Sammaurese, ha ufficializzato anche l’acquisto del classe 2005 Emanuele Serra dalla Primavera della Salernitana. Serra ha vestito anche la maglia della Casatese in serie D. Stefano Tersini (nella foto) vestirà di nuovo la maglia del Sansepolcro. Un ritorno in grande stile per il difensore cresciuto nelle fila bianconere per poi diventare un pilastro della prima squadra in serie D fino al 2017. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Città di Castello. "Conosco bene l’ambiente, qua ho tanti amici e sono certo che lavorando tutti insieme riusciremo ad ottenere i risultati che questa piazza e questa tifoseria si meritano". Secondo ritorno ufficializzato dal ds Emanuele Monni dopo quello del centrocampista Christian Bruschi (99) dall’Acf Foligno. In Promozione altro ingaggio di spessore da parte del Foligno. Il ds Simone Angelini ha ufficializzato l’arrivo del difensore ex Cannara Alessandro Cerboni (00) dal Pontevalleceppi, alla prima esperienza in Promozione. Cerboni è il secondo ingaggio dal Pontevalleceppi dopo quello del bomber Luca Urbanelli (91).