Pallotta, il ’brutto verde’ "Piante infestano persino semafori, cartelli e panchine"

Macchina fotografica alla mano, Gianpiero Tamburi, già presidente del Comitato cittadino Perugia Social City, continua a denunciare la trasandatezza dei quartieri cittadini. "Lo stato di degrado e di incuria di una città - dice Tamburi - è la carta di identità della sua politica. Noi denunciamo i problemi aspettando che l’amministrazione comunale faccia il suo dovere". Con una buona dose di ironia Tamburi fa notare che in città sbocciano piante infestanti ovunque. "Colpa dei cambiamenti climatici? Tutto è possibile! Sta di fatto che dai cespugli di una pianta sconosciutasono sbocciati non fiori usuali ma, udite udite, un semaforo e un cartello stradale! Non che sia un fatto raro in città in quanto se ne trovano parecchi di questi strani fiori ma, per la cronaca, chi volesse ammirare questa meraviglia può osservarla in fondo a via dei Filosofi (foto). La ricognizione di Tamburi si conclude in un’area verde della Pallotta, dove è ormai vietato sedersi sulle panchine, infestate da una vegetazione in pieno stile giungla (foto in alto). "Sanare le situazioni di incuria e degrado, come quelle evidenziate - nota Tamburi - farebbero più presa e sarebbero portatrici di maggior benessere nei cittadini, piuttosto che pensare a nuove colate di cemento. A Perugia è sintomatica la poca attenzione a questi tantissimi piccoli spazi del verde pubblico, trattati come “figli di un dio minore” ed accuditi soltanto una volta al mille".