Palio delle Barche, è l’ora della sfida. Tutto pronto per la gara più avvincente

È il giorno zero a Passignano sul Trasimeno, finito il conto alla rovescia per la sfida più attesa dell’anno. I tamburi rullano già da questa mattina con il corteo che accompagna la tradizionale messa nel giorno del Palio in cui vengono benedette le barche del percorso a terra. La lunga giornata si concluderà dopo la mezzanotte quando tornerà - dopo lo stop forzato dello scorso anno - anche il tanto amato spettacolo pirotecnico. I Rioni sono pronti alla sfilata che alle 17 invaderà le vie di Passignano con i colori delle squadre composte dai 60 portatori a terra e dal fiume di rionali e sopratutto bambini festanti. Così come nella serata di ieri hanno fatto in abiti storici i paludati personaggi del Lancio della sfida rimarcando rivalità e allo stesso tempo il grande amore per il Palio e per Passignano. Oggi alle 18.30 si corre la gara e sarà il San Donato a scegliere la boa di partenza avendo vinto le prove generali di venerdì con l’equipaggio composto da Filippo Moroni, Lorenzo Cozzari e Alice Alunni. Poi la Regina con Ignazio Orsini, Alex Saveri e la portabandiera Aurora Senese, seguiti dal Centro Due di Giovanni D’Andrea, Cipriano Hassan e Alice Carlani e dal Rione Oliveto con Emanuele Fierloni, Alessandro Borgia e Lucia Tiradossi. Venerdì sera invece, a fare onore ai propri Rioni, sono state le atlete della Corsa delle Brocche. A trionfare sono state le ragazze bianco-blu del Centro Due: Flavia Titi, Valeria Torzuoli e Miriam Brocco (nella foto della vittoria). Una gara emozionante in cui si sono fatte onore anche Letizia Gradassi, Angelica Boni e Nicoletta Luiso per l’Oliveto e poi Veronica Alunni Fegatelli, Giulia Broccoletti e Chiara Marcellini per il Rione San Donato e ancora, Martina Carlani, Sara Carlani e Tania Taba per il Rione Centro Storico. Al termine della gara la consegna del Palio ai vincitori avverrà intorno alle 20 e poi tutti in taverna per la cena tradizionale. I festeggiamenti proseguiranno per tutta la notte al Pub Pidocchietto.

Sara Minciaroni