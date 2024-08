Palio dei Terzieri, il fascino della storia pronto a rinnovarsi

CITTÀ DELLA PIEVE - La terra del Perugino e i suoi terzieri (Borgo Dentro, Casalino e Castello) sono pronti a rinnovare il fascino della storia e delle atmosfere rinascimentali che contraddistinguono Il Palio dei Terzieri, manifestazione cult dell’estate umbra giunta alla sua 51esima edizione e che si concluderà oggi quando, dopo il maestoso corteo storico, gli arcieri dei tre terzieri si sfideranno alle ore 17 nell’emozionante Caccia del Toro al “Campo de li giochi“, dove verrà consegnato il Palio ai nuovi vincitori.

Il corteo, i preziosi costumi indossati dai figuranti e i carri allegorici che quest’anno metteranno in scena il tema delle Metamorfosi di Ovidio saranno oggetto di attento esame per l’assegnazione di due premi: il “Masgalano“, destinato al figurante che risulterà essere migliore per attinenza storica, abito e dignità di portamento, e il premio “Valerio Bittarello“, per la migliore interpretazione di “Carro Allegorico“. È tutto pronto non resta che spalancare gli occhi davanti alla meraviglia e tifare per gli arcieri del cuore.