’’Palio dei Quartieri’’ Tutto pronto per la festa

NOCERA UMBRA – Palio dell’ambiente, della solidarietà e del rispetto. Così lo ha definito il presidente Vincenzo Pierantoni, presentando l’edizione 2023 dell’evento che fa sfidare Porta Santa Croce e Borgo San Martino, uno che rievoca l’Ottocento e l’altro il Medioevo, su cortei storici, cene d’epoca, teatri e allestimenti oltre che in gare atletiche come la staffetta e la portantina. La festa sarà dal 31 luglio al 6 agosto, con un’anteprima dal 28 luglio con il "Convivio del Palio", cena grande in piazza San Filippo, il 29 il Palio del Garzoncello e il 30 spettacolo e messa dei Contradaioli. Il programma torna quello canonico: apertura (31), due giorni di cortei, due giorni di teatri, il sabato dedicato all’esibizione dei tamburini e la domenica la gara della Dama infedele. Palio, Premio speciale (assegnato a chi vince le rievocazioni) e palio del Garzoncello sono stati realizzati dall’artista Catia Romani. "Un Palio del rispetto dell’avversario, dei turisti e di chi lavora", ha detto Pierantoni. "Una festa che si incastona in una estate molto viva", ha detto Caparvi ricordando come il Palio, insieme a "Nocera longobarda" e alla Cavalcata di Satriano, sia una delle feste che caratterizza l’identità nocerina. Tradizionale guanto di sfida tra i presidenti dei quartieri, Daniele Sorbelli (Porta Santa Croce) e Fabio Pallotta (Borgo San Martino).