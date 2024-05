’Palio de San Michele’. Concorso per lo stendardo

BASTIA UMBRA – L’Ente Palio de San Michele ha indetto il concorso per l’ideazione e la realizzazione dello stendardo del Palio che sarà assegnato per l’edizione 2024, la sessantaduesima della storia: la partecipazione è gratuita, è aperta ad artisti, anche non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni di età. Al vincitore verrà assegnato un premio simbolico di 500 euro, ma il valore morale del riconoscimento è certamente superiore.

Il bozzetto dovrà essere inviato entro il 31 maggio 2024, con la giuria che proclamerà il vincitore del concorso entro il 24 giugno 2024. La commissione giudicatrice è composta dalla presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, dal coordinatore del Palio Alioscha Menghi, dai Capitani dei quattro Rioni – Michele Betti (Moncioveta), Gessica Poeta (Portella), Simone Ercolani (San Rocco) e Saverio Pagliaccia (Sant’Angelo) – da artisti qualificati e professionisti come Don Marco Armillei, Luca Bartolucci, Gianluca Falcinelli e Carlo Fabio Petrignani, dal delegato al coordinamento del concorso Giuliano Belloni. La Giuria si riserva la possibilità di chiedere all’autore vincitore alcune modifiche o migliorie ritenute appropriate per la realizzazione finale dello Stendardo del Palio. La consegna della realizzazione dovrà essere effettuata, inderogabilmente, entro il 2 agosto 2024. Qualora, l’opera non sia realizzata entro tale termine, l’artista vincitore non avrà diritto al premio. Lo Stendardo dovrà essere consegnato a cura del vincitore del concorso, mentre rimangono incarico all’Ente Palio la realizzazione e il sistema delle aste di sostegno per lo stesso, fino a un massimo di spesa di 300 euro.