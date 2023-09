Palio de San Michele, ci siamo. Che la festa abbia inizio. Bastia Umbra si tuffa nei ’riti’

La manifestazione “Inpalio - Mettiamoci in gioco“ ha fatto da battistrada, animando pubblico e partaioli, al Palio de San Michele, edizione numero 61, che prenderà il via oggi con l’apertura delle taverne enogastronomiche e la cerimonia di avvio con la benedizione degli stendardi e dei mantelli del presidente, del coordinatore e dei 4 capitani dei Rioni. Verrà inoltre presentato il Palio 2023 realizzato dall’artista Valerio Barbetti e il minipalio 2023 disegnato dalla studentessa Sofia Falgiani. Da domani al 23 il Palio de San Michele entrerà nel vivo con le sfilate: rappresentazioni uniche di spettacoli teatrali itineranti con scenografie fisse e mobili.

Domani sarà la volta del rione San Rocco con "A me mì", giovedì 21 il rione Sant’Angelo con "Catabasi", venerdì 22 il rione Moncioveta con "L’apparenza in….glassa" e sabato 23 il rione Portella chiuderà le sfilate con "Il condominio". Martedì 26 è in programma la seconda sfida tra i rioni con i Giochi in piazza mentre giovedì 28 settembre ci sarà l’evento clou del Palio: la Lizza. Sedici atleti, 4 per rione, si contenderanno la vittoria in una spettacolare staffetta 4x400 metri, corsa tra due ripartenze tra i sanpietrini di Piazza Mazzini. Al termine la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio. La giuria tecnica 2023 è composta da personalità di riconosciuta fama nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore tv – Presidente di Giuria), Alessandra Mortelliti (attrice, scrittrice, regista), Anna Tangredi (attrice), Ivan Castiglione (attore), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

M.B.