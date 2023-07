Palazzo Trinci più accessibile E nasce la “Foligno Card“ Per i residenti musei gratis

di Alessandro Orfei

Palazzo Trinci più funzionale e accessibile e la “Foligno card“, per consentire l’accesso gratuito di tutti i folignati ai musei della città. Nuova vita per lo storico contenitore cittadino, presentata ieri. Palazzo Trinci diventa dunque più accessibile per i soggetti con difficoltà motoria, grazie ad alcuni interventi come la realizzazione di una pedana elevatrice, che di fatto ha rimosso ogni barriera tra le varie parti del palazzo. Il Trinci è andato anche incontro ad una riorganizzazione distributiva e funzionale delle sale, che ha individuato nuovi spazi espositiviculturali che dovevano essere necessariamente collegati con il resto del museo.

L’intervento sottoposto all’approvazione della Soprintendenza - è stato ricordato - ha cercato una soluzione efficace in termini di superamento del dislivello esistente ma non invasivo nei confronti della struttura dal carattere storico artistico. Ora il museo ha raggiunto un grado di accessibilità della quasi totalità degli ambienti e delle sezioni aperte al pubblico. Ciò ha consentito anche di pensare ad una riorganizzazione dei percorsi espositivi del museo offrendo altre alternative di visita. Sono state disegnate mappe così da metterle a disposizione del pubblico, attraverso il sito o su carta, dove sono indicati i percorsi di visita di tutte le sezioni museali. La mappa è strutturata in percorsi (verticali, orizzontali nel piano, entrata, uscita) e in sezioni visitabili che individuano i vari ambienti e i servizi disponibili. Gli interventi di restauro nella “L Trinci“ hanno consentito anche di far emergere una qualità architettonica degli spazi di notevole interesse e la riscoperta di parti affrescate.

Presentata anche la Foligno Card, un biglietto integrato che permette di visitare gratuitamente i musei Comunali di Foligno: il Palazzo Trinci, il Mac (Museo Archeologico di Colfiorito), Il Museo Naturalistico di Colfiorito, il Museo della Quintana, l’Oratorio della Nunziatella, l’Oratorio del Crocifisso. Ha validità 365 giorni dal momento del primo accesso ad un museo ed è strettamente personale e non cedibile, su richiesta deve essere esibita unitamente al documento d’identità. "Sarà un servizio al cittadino, per migliorare la fruizione dei musei". Sottolineato nel corso della conferenza anche la novità del possibile acquisto dei biglietti dei musei allo Iat di Porta Romana.