Palazzo Reale, mostra “Piermarini a Milano“. L’omaggio al grande architetto folignate

Quasi cento disegni e quattro plastici. Così è costituita la mostra “Piermarini a Milano. I disegni di Foligno“, in esposizione a Palazzo Reale dal 30 maggio al 28 luglio. Tra i suoi progetti di maggiore spicco a Milano, la ristrutturazione di Palazzo Reale, la costruzione di Palazzo Belgioioso e soprattutto del Teatro alla Scala; in Lombardia la realizzazione della Villa Reale di Monza, dell’Accademia di Mantova e il rimodernamento dell’Università di Pavia. La mostra con i disegni di uno dei più celebri architetti del diciottesimo secolo, folignate, sta registrando il pienone di visite e la Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, che è uno degli organizzatori insieme al Comune di Milano e a Palazzo Reale, ha presentato l’esposizione annunciando che tra i progetti c’è quello di realizzarla anche a Foligno. "Abbiamo voluto portare la nostra storia a Milano – ha detto la presidente della Fondazione Carifol, Monica Sassi – con la prima mostra della Fondazione al di fuori del nostro territorio. È stata una grande occasione di fare network con i principali attori di una comunità come Milano e di promuovere il territorio, considerando che sono in corso a Palazzo Reale altre cinque mostre. Di certo realizzeremo la mostra anche in città, per valorizzare al meglio le nostre ricchezze".

In linea con questo intento l’assessore alla cultura, Decio Barili: "I risultati straordinari che sta avendo a Milano ci fanno dire che vogliamo lavorare per rendere omaggio a Piermarini con una mostra anche in città". Una spiegazione tecnica della mostra è stata fornita da Paolo Verducci, vicepresidente della Fondazione e curatore della mostra stessa. Verducci ha ricordato le varie sezioni in cui è divisa l’esposizione: gli anni della formazione, gli anni di Napoli e gli anni in Lombardia.