Palazzo Baldeschi a Perugia diventa virtuale. I tesori del Piano nobile tra le meraviglie del 3D

Palazzo Baldeschi diventa virtuale. Il piano nobile dell’edifico di via Baldeschi apre le sue porte on line grazie al progetto di digitalizzazione varato dalla Fondazione Orintia Carletti Bonucci per offrire materiale scientifico a studiosi e cultori dell’arte, ma soprattutto per dare al pubblico la possibilità di fruire di uno scrigno di opere d’arte e bellezza, perfettamente mantenuto nel tempo, incastonato tra le vie dell’acropoli. Il progetto, che rappresenta un autentico virtual tour dell’immobile, è stato dai consiglieri Daniele Lupattelli e Francesco Federico Mancini, mentre Aldo Pascucci, di Archimede Arte, azienda leader nel settore dei rilievi 3D, ha illustrato le fasi esecutive.

"Uno degli obiettivi principali del progetto, sostenuto dalla Fondazione Perugia – ha detto il presidente della Fondazione Orintia Carletti Bonucci Francesco Depretis – è quello di valorizzare l’immobile, per ampliarne il godimento, in particolare della Sala dei Legisti: un salto tecnologico che da ora in poi consentirà di entrare al piano nobile anche in modalità online, tramite il nostro sito web, con un virtual tour interattivo che permette con una navigazione fluida e intuitiva, di attivare focus su alcuni punti individuati e approfondimenti multimediali. Si è potuta, inoltre, strutturare anche una App di fruizione".

Francesco Federico Mancini ha evidenziato che "la Sala dei Legisti, realizzata alla fine del Cinquecento, rappresenta una delle maggiori imprese decorative del manierismo perugino, sicuramente la più importante nel settore della committenza privata". Presente anche l’assessore comunale al turismo Fabrizio Croce che ha elogiato il progetto "che consente di far scoprire luoghi e bellezze di Perugia a più persone possibili" ed evidenziato come queste iniziative siano "da stimolo per le istituzioni a collaborare con le Fondazioni per rendere fruibili i beni attraverso iniziative culturali".