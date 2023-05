Pagliacci, 14 anni al fianco dei bimbi in ospedale

TERNI - "Buon compleanno Pagliacci". Lo scrive in un post lo storico presidente dell’associazione, Alessandro Rossi. "Il 20 maggio sarà il nostro compleanno - si legge - ; 14 anni di attività non sono pochi, anche se in realtà le prime esperienze all’interno del reparto di Pediatria le abbiamo fatte nel dicembre del 2007. Elenco in maniera abbastanza sciò che ha svolto l’associazione in questi lunghi anni: 1328 servizi in ospedale con circa 8600 bambini incontrati, durante il periodo del Covid siamo riusciti a riprendere i servizi ad ottobre del 2021, riportando un minimo di normalità anche tra il personale ospedaliero; 254.392 euro il valore delle donazioni effettuate, solo nei primi mesi del 2023 le donazioni sono state di 24.602 euro". L’associazione I Pagliacci ha operato e opera in ospedale e all’Asl, nel sostegno alle famiglie e nella spesa solidale, nelle scuole e a sostegno di poveri e anziani. "Grazie infinito a chi ci sostiene e a tutte le donne e gli uomini di questo splendido gruppo", aggiunge il presidente Rossi.