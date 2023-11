Padel, Matilde Minelli bronzo ai Mondiali

GUALDO TADINO- La padelista gualdese Matilde Minelli ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali juniores di padel in Paraguay con la selezione azzurra. In squadra con l’empolese Vittoria Giraldi nella categoria Under 14, la Minelli ha disputato un ottimo torneo riportando a casa un meritatissimo terzo posto. Nella fase a gironi Matilde e Vittoria hanno vinto la prima partita contro l’Ecuador per 6-1, 6-0. Vittoria facile anche per le ragazze di Under 16 ed Under 18 per un secco 3-0 totale contro le sudamericane. Nella seconda giornata altro 3-0 Italia, stavolta contro l’Egitto, con un’altra facile vittoria per Matilde Minelli e Vittoria Giraldi: 6-0, 6-1. Nell’ultima sfida della fase a gironi 2-1 contro la Francia, con la coppia Under 14 che ha trionfato 6-1, 6-2. Nei quarti di finale la sfida con il Brasile è stata subito indirizzata dalla quarta vittoria su quattro per Matilde e la sua compagna, per 6-2, 6-4. A seguire, vittoria anche per l’Under 16, con il Brasile che non si è poi presentato per l’ultimo match Under 18. In semifinale la fortissima Spagna ha battuto 3-0 l’Italia, anche se nel match under 14 non è scesa in campo la coppia Minelli-Giraldi bensì quella formata da Giorgia Di Paola e Lucrezia Piernera. Nella giornata finale, l’Italia si è giocata la medaglia di bronzo contro la Svezia. Matilde e la sua compagna sono di nuovo scese in campo ed hanno vinto la propria partita per 6-1, 6-3. Poi, dopo la sconfitta dell’Under 16, è stata decisiva la vittoria dell’Under 18 per dare all’Italia uno storico bronzo.