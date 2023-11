Padel, Matilde Minelli ai mondiali in Paraguay

GUALDO TADINO - C’è anche la gualdese Matilde Minelli ai mondiali di padel in Paraguay che sono iniziati ieri e che si concluderanno sabato 18 novembre. La giovanissima padelista è stata convocata nella squadra Under 14 dove indosserà la maglia azzurra ai FIP Juniors World Padel Championships. Tra i giovani atleti convocati figurano anche l’empolese Vittoria Giraldi (compagna di Matilde) insieme a Giorgia Di Paola e Lucrezia Piernera. Le ragazze saranno accompagnate dalla selezionatrice nazionale Sara Celata e rappresentano una squadra testa di serie insieme a Spagna, Argentina e Francia. Per Matilde, tesserata presso la Padel Arena Perugia, è già la seconda convocazione in nazionale (dopo gli European Juniores di Valencia), ma la prima al mondiale. La coppia Minelli – Giraldi quest’anno ha già vinto i Nazionali italiani Under 14, oltre ai tornei FIP Promises in Olanda, ad Ancona e a Novara. "Un risultato eccezionale – il commento di Padel Arena Perugia - che premia la qualità e l’impegno delle giovani atlete, insieme alla competenza e la dedizione dei propri allenatori e club, oltre ad essere una grande soddisfazione per il padel umbro".